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РИА Новости

В Венгрии заявили об опасности миграционной политики Брюсселя

10:43 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 4 сен – РИА Новости. Миграционная политика Брюсселя несет опасность, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.
"Брюссельская миграционная политика довольно опасна. Она строится на том, чтобы открыть границы для тех, кто хочет оказаться в Европе", - сказал Сийярто.
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При этом он заявил, что страны Восточной Европы настаивают на своем праве самостоятельно решать миграционные вопросы. "Это мы принимаем решения, кого мы хотим видеть в наших государствах и с кем мы хотим проживать. Не надо атаковать наши страны за такую позицию", - сказал министр.
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Петер СийяртоБрюссельВенгрияВ мире
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