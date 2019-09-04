Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Власти Молдавии заинтересованы в выходе на качественно новый уровень отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Василий Шова.

"Есть настрой правительства, парламента и президента двигаться вперед, сотрудничать и перейти на качественно новый уровень отношений Молдавии с Россией по всем направлениям", - сказал Шова.

По его словам, в отношениях между странами раньше было не все гладко, в том числе из-за "не очень продуманных политических выражений", которые потом влияли на экономическую ситуацию.

"Мне кажется, что самое главное при попытке найти решения в экономической области - не привносить политические оттенки и не руководствоваться прошлыми высказываниями и ошибками. Это не улучшит отношений между сторонами", - добавил вице-премьер.