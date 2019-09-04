Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - МОСКВА, - РИА Новости. Россия и Индия будут стремиться выйти на уровень товарооборота между странами в 30 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Целевые индикаторы понятны - 30 миллиардов долларов товарооборота, 15 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в каждую из стран - взаимных", - сказал Орешкин, отметив, что текущий уровень российско-индийской торговли составляет 11 миллиардов долларов.

По словам министра, странам необходимо снижать те барьеры, которые есть между ними. "Это касается и нормативки - соглашения об инвестициях, соглашения о двойном налогообложении и ещё ряда других документов. Это касается и логистики, здесь развитие коридора "Север-Юг", формирование каналов поставки товаров между нашими странами. Это касается финансово-банковской сферы - платежи в национальных валютах и углубление здесь взаимоотношений. Три таких фундаментальных направления, которые уберут значительную часть проблем", - считает глава МЭР.

Он также отметил, что страны имеют потенциал в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности. "Доступ индийских строительных компаний на российский рынок в части сферы услуг будем активно обсуждать с индийскими партнёрами", - отметил министр.

Кроме того, министр обратил внимание на возможности развития сотрудничества стран в цифровой экономике.

"Есть, что России предложить, или есть, что Индии предложить для совместной работы по таким трекам, как цифровое государство, вообще цифровые сервисы - это работа стартапов, здесь тоже большой блок для потенциального сотрудничества", - рассказал Орешкин.