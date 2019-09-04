В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов

УФА, 4 сен - РИА Новости. Башкирские депутаты обратятся в Госдуму РФ с предложением передать полномочия контроля за ввозом пестицидов в страну Россельхознадзору, чтобы спасти пчёл, которые гибнут из-за химикатов плохого качества, сообщили в госсобрании-курултае Башкирии.

"Парламент региона намерен обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о передаче Россельхознадзору полномочий в сфере контроля за оборотом ввозимых в Россию пестицидов. Это, по мнению депутатов, поможет остановить массовую гибель пчел в Башкортостане и других регионах страны", - информирует региональный парламент.

Ведомство отмечает, что в 2011 году в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" были внесены изменения, лишившие Россельхознадзор полномочий в сфере контроля ввоза пестицидов.

"В результате был утрачен должный контроль за ввозом химических средств защиты растений из-за рубежа. Практически не осуществляется количественное и ассортиментное регулирование химпрепаратов. На этом фоне возрос объем бесконтрольно ввезенных низкокачественных препаратов, что стало причиной массовой гибели пчел",- прокомментировал ситуацию глава курултая Башкирии Константин Толкачев.

По его мнению, "этот вопрос ещё связан с качеством и безопасностью продуктов питания". "Отсутствие контроля за химией на полях наносит вред здоровью людей. Реакция при этом будет не такой быстрой, как в случае с пчелами, но она может иметь гораздо более печальные последствия", - заявил он.