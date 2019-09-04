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РИА Новости

В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов

10:39 04.09.2019
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CC0 / Pixabay/Capri23auto / Пчелы
Пчелы
CC0 / Pixabay/Capri23auto /
Пчелы. Архивное фото
УФА, 4 сен - РИА Новости. Башкирские депутаты обратятся в Госдуму РФ с предложением передать полномочия контроля за ввозом пестицидов в страну Россельхознадзору, чтобы спасти пчёл, которые гибнут из-за химикатов плохого качества, сообщили в госсобрании-курултае Башкирии.
"Парламент региона намерен обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о передаче Россельхознадзору полномочий в сфере контроля за оборотом ввозимых в Россию пестицидов. Это, по мнению депутатов, поможет остановить массовую гибель пчел в Башкортостане и других регионах страны", - информирует региональный парламент.
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Ведомство отмечает, что в 2011 году в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" были внесены изменения, лишившие Россельхознадзор полномочий в сфере контроля ввоза пестицидов.
"В результате был утрачен должный контроль за ввозом химических средств защиты растений из-за рубежа. Практически не осуществляется количественное и ассортиментное регулирование химпрепаратов. На этом фоне возрос объем бесконтрольно ввезенных низкокачественных препаратов, что стало причиной массовой гибели пчел",- прокомментировал ситуацию глава курултая Башкирии Константин Толкачев.
По его мнению, "этот вопрос ещё связан с качеством и безопасностью продуктов питания". "Отсутствие контроля за химией на полях наносит вред здоровью людей. Реакция при этом будет не такой быстрой, как в случае с пчелами, но она может иметь гораздо более печальные последствия", - заявил он.
Случаи массовой гибели пчел в результате отравления пестицидами, применяемыми при обработке сельскохозяйственных посевов, наблюдались в Башкирии и еще в 30 регионах России в июле – августе этого года. По оценке экспертов, главной причиной гибели медоносных насекомых стало бесконтрольное применение пестицидов и гербицидов. Только по официальным данным в России в этом году погибло более 3 миллионов пчелосемей. В Башкирии от мора пчел в большей степени пострадали девять районов.
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