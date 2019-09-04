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РИА Новости

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

10:35 04.09.2019 (обновлено: 14:14 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в твиттере журналист издания Vox.
На записи он спрашивает Трампа, не хочет ли глава государства сказать что-либо Польше в связи с 80-летней годовщиной со дня начала войны.

"У меня отличное сообщение для Польши: Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", — заявил американский лидер.

Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан".
Вместо него в памятных мероприятиях, посвященных дню, когда нацистская Германия напала на Польшу, участвовал Пенс.
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Дональд ТрампПольшаСШАВ мире
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4 сентября, 10:42
ВРВиктор Ростов
11630010
Ничего себе праздничек... Впрочем, поляки сами себе его устроили, отказавшись пропустить РККА через свою территорию. Пусть теперь принимают поздравления от США.
4 сентября, 10:53
Владимир Ф. Быченков
10050001
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