Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в твиттере журналист издания Vox.
REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?— Aaron Rupar (@atrupar) 2 сентября 2019 г.
TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"
[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7
На записи он спрашивает Трампа, не хочет ли глава государства сказать что-либо Польше в связи с 80-летней годовщиной со дня начала войны.
"У меня отличное сообщение для Польши: Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", — заявил американский лидер.
Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан".
Вместо него в памятных мероприятиях, посвященных дню, когда нацистская Германия напала на Польшу, участвовал Пенс.