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РИА Новости

Названы самые комфортные для жизни города

10:34 04.09.2019 (обновлено: 16:55 04.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вена вновь заняла первое место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов, ежегодно проводимом британским журналом Economist.
В прошлом году Вена впервые обошла австралийский город Мельбурн. В 2019 году Мельбурн вновь оказался на втором месте, хотя до этого на протяжении многих лет лидировал в рейтинге. На третьем месте в этом году - Сидней, сместивший с пьедестала японскую Осаку.
Москва сохранила за собой 68 место. При этом Москва за пять лет достигла наибольшего прогресса в улучшении условий жизни среди всех городов мира. Общей рейтинг Москвы составители оценили в 80 пунктов из 100, что свидетельствует о том, что в городе "если и есть, то совсем немного проблем с уровнем жизни". Значительно вырос уровень жизни в сербском Белграде, Ханое (Вьетнам) и Киеве (Украина).
Предпоследние места, как и в прошлом году, занимают города Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия). Замыкает рейтинг сирийский Дамаск, который признан экспертами наименее комфортным для проживания.
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Рейтинг составляется с учетом более тридцати показателей, таких как стабильность, уровень здравоохранения, культурное развитие страны, образование, чистота окружающей среды и развитость инфраструктуры.
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МоскваВенаМельбурнКиевВ мире
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