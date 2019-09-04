Названы самые комфортные для жизни города

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вена вновь заняла первое место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов, ежегодно проводимом британским журналом Вена вновь заняла первое место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов, ежегодно проводимом британским журналом Economist

В прошлом году Вена впервые обошла австралийский город Мельбурн. В 2019 году Мельбурн вновь оказался на втором месте, хотя до этого на протяжении многих лет лидировал в рейтинге. На третьем месте в этом году - Сидней, сместивший с пьедестала японскую Осаку.

Москва сохранила за собой 68 место. При этом Москва за пять лет достигла наибольшего прогресса в улучшении условий жизни среди всех городов мира. Общей рейтинг Москвы составители оценили в 80 пунктов из 100, что свидетельствует о том, что в городе "если и есть, то совсем немного проблем с уровнем жизни". Значительно вырос уровень жизни в сербском Белграде, Ханое (Вьетнам) и Киеве (Украина).

Предпоследние места, как и в прошлом году, занимают города Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия). Замыкает рейтинг сирийский Дамаск, который признан экспертами наименее комфортным для проживания.