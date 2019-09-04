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РИА Новости

В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону

10:33 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПорт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Ученые впервые заметили серую ворону в районе арктического порта Сабетта в ЯНАО, продвижение этих птиц на север является угрозой для биоразнообразия тундры, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
"В Сабетте уже несколько лет ежегодно работает наша научная группа под руководством старшего научного сотрудника Натальи Соколовой. В 2019 году ворону на Сабетте видели впервые. Катастрофы и ужаса нет, однако интересный новый любопытный факт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продвижение серых ворон на север представляет угрозу для биологического разнообразия тундры.
"Дело в том, что большинство видов птиц из семейства врановых специализируются на разорении гнезд других видов птиц - куликов, куропаток, уток. Однако для самих ворон это, конечно, хорошо - они-то увеличивают свой ареал и наращивают численность", - пояснил Соколов.
Как отмечается на странице Арктического научно-исследовательского стационара института в Instagram, ученые, начиная работать на указанных территориях еще 20 лет назад, не видели этих птиц, а также ничего не слышали о них от коренного населения тундры. Специалисты предполагают, что на продвижение ворон на север влияет растущее население и потепление климата.
В районе порта Сабетта находятся крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа, международный аэропорт и одноименный вахтовый поселок.
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