В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Ученые впервые заметили серую ворону в районе арктического порта Сабетта в ЯНАО, продвижение этих птиц на север является угрозой для биоразнообразия тундры, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

"В Сабетте уже несколько лет ежегодно работает наша научная группа под руководством старшего научного сотрудника Натальи Соколовой. В 2019 году ворону на Сабетте видели впервые. Катастрофы и ужаса нет, однако интересный новый любопытный факт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, продвижение серых ворон на север представляет угрозу для биологического разнообразия тундры.

"Дело в том, что большинство видов птиц из семейства врановых специализируются на разорении гнезд других видов птиц - куликов, куропаток, уток. Однако для самих ворон это, конечно, хорошо - они-то увеличивают свой ареал и наращивают численность", - пояснил Соколов.

Как отмечается на странице Арктического научно-исследовательского стационара института в Instagram, ученые, начиная работать на указанных территориях еще 20 лет назад, не видели этих птиц, а также ничего не слышали о них от коренного населения тундры. Специалисты предполагают, что на продвижение ворон на север влияет растущее население и потепление климата.