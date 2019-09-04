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РИА Новости

Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными

10:31 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Санкции США против космических ведомств Ирана бесполезны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".
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"США пристрастились к санкциям. Эти санкции не возымеют какого-либо эффекта", - цитирует агентство IRNA слова министра.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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