Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными

ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Санкции США против космических ведомств Ирана бесполезны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".
"США пристрастились к санкциям. Эти санкции не возымеют какого-либо эффекта", - цитирует агентство IRNA слова министра.