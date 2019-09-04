Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Европа не выполнила обязательств по ядерной сделке, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Европа не смогла выполнить своих обязательств", - сказал Зариф, чьи слова приводит агентство IRNA.
ِВ четверг ожидается третий этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет ждать до этого дня результатов переговоров с европейской стороной ядерной сделкой, в противном случае Иран примет новые меры в рамках соглашения. При этом в Иране не исключали, что вероятность отказа от перехода к третьему этапу существует.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
2 сентября, 21:09Сказано в эфиреПолитолог рассказал, зачем Иран готовит "третий ответный шаг" по СВПДГлава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит 4 сентября о третьем ответном шаге по сокращению обязательств в рамках СВПД. Политолог Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.