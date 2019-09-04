Пресс-конференция Путина и Моди. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят пресс-конференцию по итогам переговоров во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

На встрече они обсудили развитие стратегического партнерства, а так же ряд международных вопросов: борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановка в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи "Звезда".