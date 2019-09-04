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РИА Новости

Пресс-конференция Путина и Моди. Прямая трансляция

11:27 04.09.2019
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят пресс-конференцию по итогам переговоров во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.
На встрече они обсудили развитие стратегического партнерства, а так же ряд международных вопросов: борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановка в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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