СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства", - сказала Петренко.

Кошовенко заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Грозит ему до десяти лет лишения свободы.

Как отмечают в СК РФ, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб".

Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, лидер праворадикального движения С14 Евгений Карась с группой националистов, в числе которых был Владимир Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.