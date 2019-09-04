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РИА Новости

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

10:26 04.09.2019 (обновлено: 11:06 04.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства", - сказала Петренко.
Автомобиль полиции в Киеве
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Кошовенко заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Грозит ему до десяти лет лишения свободы.
Как отмечают в СК РФ, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб".
Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, лидер праворадикального движения С14 Евгений Карась с группой националистов, в числе которых был Владимир Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.
СК РФ ранее соединил в одно производство дела о нападении на Россотрудничество и на посольство России в Киеве.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФРоссияУкраинаВ мире
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