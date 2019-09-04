В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Хабаровске выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, потому что они шумели, и ранил 6-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в среду.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, пунктам "а, в, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) по факту ранения ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 сентября 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома, выстрелил из пневматического оружия в сторону детей, играющих во дворе. Ему не понравилось, что они шумят. Мужчина попал в шестилетнюю девочку.

Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.