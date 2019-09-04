Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T10:24Z
https://ria.ru/20190904/1558274983.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей

10:24 04.09.2019
2369
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Хабаровске выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, потому что они шумели, и ранил 6-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в среду.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, пунктам "а, в, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) по факту ранения ребенка", - говорится в сообщении.
Полиция
Вчера, 09:41РИА Новости
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
По данным следствия, 3 сентября 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома, выстрелил из пневматического оружия в сторону детей, играющих во дворе. Ему не понравилось, что они шумят. Мужчина попал в шестилетнюю девочку.
Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь, ее жизнь вне опасности", - сообщили в СК.
2200274
Обсудить 1
Следственный комитет РФХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
РИА
Новости
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Су-25
Тела пилотов рухнувшего на Ставрополье Су-25 могут находиться в кабине
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
Звезды продемонстрировали вечерние наряды на Венецианском кинофестивале
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Молоток судьи
В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
Здание Государственной думы Российской Федерации
DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
Лента новостейМолния