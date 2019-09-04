В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне

НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, игравший на кухне под столом в одном из частных домов Омска, погиб от удара током, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, около 17.00 (14.00 мск) 3 сентября 2019 года на территории Ленинского административного округа Омска в частном домовладении четырехлетний мальчик в присутствии матери, которая готовила еду, играл под кухонным столом, где были расположены электрические провода под напряжением, и погиб", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось именно поражение электрическим током. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, мальчик мог рукой коснуться провода холодильника.

"По факту гибели четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в СУСК.