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РИА Новости

В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне

10:22 04.09.2019 (обновлено: 16:26 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, игравший на кухне под столом в одном из частных домов Омска, погиб от удара током, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, около 17.00 (14.00 мск) 3 сентября 2019 года на территории Ленинского административного округа Омска в частном домовладении четырехлетний мальчик в присутствии матери, которая готовила еду, играл под кухонным столом, где были расположены электрические провода под напряжением, и погиб", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось именно поражение электрическим током. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, мальчик мог рукой коснуться провода холодильника.
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"По факту гибели четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в СУСК.
Ранее на этой неделе подобный трагический случай произошел в Мордовии. Десятилетняя девочка погибла от удара током во время зарядки телефона. Следователи СК возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняют, что могло убить школьницу - неисправная проводка, зарядное устройство или сам мобильный телефон.
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Следственный комитет РФНовосибирскОмскРоссияПроисшествия
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