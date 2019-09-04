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РИА Новости

Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России

10:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с размещением биолабораторий вблизи границ России остается напряженной, сейчас формируется определенный уровень готовности для нивелирования рисков в случае реальной угрозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Обстановка с чужими лабораториями у границ, безусловно, напряженная, пока в позитивном ключе ничего не меняется. Напряжение сохраняется. Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться", - сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
25 декабря 2018, 12:48РИА Новости
Попова: в американских лабораториях у границ России могут изменять вирусы
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияБезопасность
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