Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с размещением биолабораторий вблизи границ России остается напряженной, сейчас формируется определенный уровень готовности для нивелирования рисков в случае реальной угрозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обстановка с чужими лабораториями у границ, безусловно, напряженная, пока в позитивном ключе ничего не меняется. Напряжение сохраняется. Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться", - сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.