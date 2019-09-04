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РИА Новости

Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:15 04.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, по территории республики выпущено 11 мин, при обстрелах также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов ДНР, добавили в ведомстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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