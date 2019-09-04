Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.