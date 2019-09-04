В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка

НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Штукатурка с потолка в коридоре одной из школ в Омске обрушилась на десятиклассницу, у девочки ушибы, сообщил в среду журналистам представитель горадминистрации.

"Падение штукатурки произошло в гимназии №88 в коридоре на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В это время там находилась ученица десятого класса. Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу №3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей", - говорится в комментарии.

В мэрии уточнили, что штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие (подвесной потолок), затем с него на ребенка. В этом году в гимназии провели ремонт зоны рекреации, однако там, где обрушилась штукатурка, работы не проводились — на этом участке был смонтирован подвесной потолок.

"Специальная комиссия департамента образования обследует состояние штукатурки. Все потенциально опасные участки приведут в надлежащее состояние", - заверили власти.