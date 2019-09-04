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РИА Новости

В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка

10:14 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Штукатурка с потолка в коридоре одной из школ в Омске обрушилась на десятиклассницу, у девочки ушибы, сообщил в среду журналистам представитель горадминистрации.
"Падение штукатурки произошло в гимназии №88 в коридоре на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В это время там находилась ученица десятого класса. Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу №3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей", - говорится в комментарии.
В мэрии уточнили, что штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие (подвесной потолок), затем с него на ребенка. В этом году в гимназии провели ремонт зоны рекреации, однако там, где обрушилась штукатурка, работы не проводились — на этом участке был смонтирован подвесной потолок.
"Специальная комиссия департамента образования обследует состояние штукатурки. Все потенциально опасные участки приведут в надлежащее состояние", - заверили власти.
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Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку в связи с происшествием. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты акты прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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