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РИА Новости
Восточный экономический форум

Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве

10:10 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Россия – одна из ведущих стран по образованию в сфере искусства, заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на Восточном экономическом форуме.
"Россия - это одна из стран, которые занимают реально ведущие, лидирующие позиции во всем мире в области образования в искусстве", – сказала Голодец.
Она отметила, что российские консерватории и художественные учебные заведения входят в число лучших в мире.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Вчера, 10:26РИА Новости
ДВФУ ведет переговоры с Пхеньяном о сотрудничестве в образовании
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Восточный экономический форумОльга ГолодецВладивостокРоссияОбщество
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