Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Россия – одна из ведущих стран по образованию в сфере искусства, заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на Восточном экономическом форуме.
"Россия - это одна из стран, которые занимают реально ведущие, лидирующие позиции во всем мире в области образования в искусстве", – сказала Голодец.
Она отметила, что российские консерватории и художественные учебные заведения входят в число лучших в мире.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.