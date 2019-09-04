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РИА Новости

Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа

10:05 04.09.2019
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© AP Photo / Petros Karadjias, FileПрезидент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис
© AP Photo / Petros Karadjias, File
АФИНЫ, 4 сен - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис предложил туркам-киприотам решение проблемы с эксплуатацией месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра - открыть эскроу-счёт для перевода доли турок-киприотов от продажи природного газа, сообщает кипрское издание газета "Катимерини".
По данным газеты, Анастасиадис сделал конкретное предложение на встрече с лидером турецкой общины Мустафой Акынджи 9 августа, и затем оно было представлено в письменном виде.
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"Предложение, в полной мере учитывающее любые опасения, высказанные турецкой стороной в отношении доли доходов от углеводородов, представлено на рассмотрение лидера киприотов-турок Мустафы Акынджи", - пишет газета.
Анастасиадис стремится устранить любые предлоги турецкой стороны, которые мешают возобновлению диалога по кипрскому урегулированию.
Бенефициаром эскроу-счета станет турецкая община Кипра, и она сможет распоряжаться средствами при выполнении условий, если Турция прекратит провокации в регионе, признав границы ИЭЗ Кипра.
"Первая реакция турецкого лидера выглядит позитивной, однако судьба предложения президента будет решена в Анкаре",- говорится в статье.
Предложение турецкой стороны о совместном управлении природными богатствами не может быть принято по существенным причинам, поскольку оно не может де-факто решать вопросы, которые касаются суверенных прав Республики Кипр, таких как предоставление компаниям участков для проведения исследований, лицензирования или заключения международных соглашений, пишет газета.
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На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что турки-киприоты имеют право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находятся две буровые установки и корабли ВМС Турции.
Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня — начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась.
Сейчас на острове находится специальный посланник генерального секретаря ООН по кипрскому вопросу Джейн Холл Лют, которая проводит встречи с Анастасиадисом и Акынджи с целью возобновить переговоры по урегулированию.
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Никос АнастасиадисГрецияТурцияВ мире
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