В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Двое бывших сотрудников администрации села Малый Атлым в Октябрьском районе ХМАО стали фигурантами уголовных дел из-за поддельных дипломов об образовании, сообщает прокуратура автономного округа.

Ведомство в ходе проверки выяснило, что начальник финансово-экономического отдела администрации села, а также главный специалист по содержанию муниципального жилищного фонда представили в отдел кадров дипломы о наличии образования, подтверждающего право занимать должности.

"Однако образовательные организации подлинность дипломов не подтвердили, сообщив, что названные лица среди студентов и выпускников не значатся, дипломы им не выдавались", - отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство по итогам проверки направило материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.