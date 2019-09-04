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РИА Новости

В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов

10:03 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Двое бывших сотрудников администрации села Малый Атлым в Октябрьском районе ХМАО стали фигурантами уголовных дел из-за поддельных дипломов об образовании, сообщает прокуратура автономного округа.
Ведомство в ходе проверки выяснило, что начальник финансово-экономического отдела администрации села, а также главный специалист по содержанию муниципального жилищного фонда представили в отдел кадров дипломы о наличии образования, подтверждающего право занимать должности.
"Однако образовательные организации подлинность дипломов не подтвердили, сообщив, что названные лица среди студентов и выпускников не значатся, дипломы им не выдавались", - отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство по итогам проверки направило материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
"По результатам их рассмотрения в отношении муниципальных служащих возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", - подчеркнули в окружной прокуратуре, добавив, что оба чиновника уже уволены со службы.
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