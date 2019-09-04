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РИА Новости

В Пскове иномарка врезалась в остановку

09:59 04.09.2019 (обновлено: 14:13 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Мужчина на иномарке врезался в остановку в Пскове, в результате чего четыре человека пострадали, а сам водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГАИ.
"В 07.40 в Пскове водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Круз", потерял сознание и совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились четыре пешехода. Водитель погиб, четыре пешехода с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как сообщает УМВД по Псковской области, ДТП произошло в среду на улице Леона Поземского. "По свидетельству очевидцев, мужчине (водителю - ред.) стало плохо и авто пересекло встречную полосу и столкнулось с ограждением автобусной остановки. Мужчина погиб на месте, его пассажир (сын 1999 года рождения) не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на остановке, по свидетельству очевидцев, в момент ДТП находилось около 10 человек, из них пострадали 4 женщины - они госпитализированы в городскую и областную больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном. У пострадавших диагностированы ушибы и переломы.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ГИБДД МВД РФПсковПроисшествия
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