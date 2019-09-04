Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости Российский бронеавтомобиль нового поколения, который в перспективе придёт на смену машинам семейства "Тайфун", будет легче и меньше существующих моделей, при этом уровень бронезащиты будет повышен, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

"Должны улучшаться эксплуатационные характеристики – не секрет, что весной и осенью у нас в стране бывает грязно и мокро, и тяжелый автомобиль может легко потерять подвижность, поэтому новая машина однозначно должна быть легче 10 тонн, если речь идёт о четырёхколесной платформе, в идеале 6-7 тонн", - сказал он.

Зарахович отметил, что для достижения таких характеристик новый автомобиль должен быть минимальных размеров.

"Чтобы обеспечить оптимальные габариты, массу и защищенность, мне представляется, что машина нового поколения должна быть четырёх или пятиместной", - подчеркнул главный конструктор.