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РИА Новости

Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего

09:54 04.09.2019
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© Фото : Минобороны РоссииБронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО
© Фото : Минобороны России
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости Российский бронеавтомобиль нового поколения, который в перспективе придёт на смену машинам семейства "Тайфун", будет легче и меньше существующих моделей, при этом уровень бронезащиты будет повышен, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
"Должны улучшаться эксплуатационные характеристики – не секрет, что весной и осенью у нас в стране бывает грязно и мокро, и тяжелый автомобиль может легко потерять подвижность, поэтому новая машина однозначно должна быть легче 10 тонн, если речь идёт о четырёхколесной платформе, в идеале 6-7 тонн", - сказал он.
Зарахович отметил, что для достижения таких характеристик новый автомобиль должен быть минимальных размеров.
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"Чтобы обеспечить оптимальные габариты, массу и защищенность, мне представляется, что машина нового поколения должна быть четырёх или пятиместной", - подчеркнул главный конструктор.
"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).
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