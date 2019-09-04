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РИА Новости

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

09:50 04.09.2019 (обновлено: 10:01 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тысяч рублей, соответственно для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей и тем самым сделать ее более доступной, для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти", - сказал министр.
Мужчина с пустыми карманами
18 декабря 2018, 12:23РИА Недвижимость
Простите, я разорен: поможет ли личное банкротство не платить ипотекуЧасть ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, например, при потере работы, пытаются поправить свои дела при помощи процедуры личного банкротства. Насколько это эффективно, удастся ли банкроту сохранить имущество, и какие риски его поджидают – об этом читателям сайта "РИА Недвижимость" рассказали юристы.
По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека и несет убытки для банка. "Здесь моя позиция очень четкая: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают. Они должны понимать, что уровень финансовой грамотности не всех клиентов достаточный, поэтому ответственность полностью лежит на банковской системе" , - сказал Орешкин.
Если человек попадает в ситуацию высокой долговой нагрузки, банк должен понимать, что для него это будет убытком, и это - дополнительный материальный стимул для банков не доводить ситуацию до критической. "С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк", - пояснил министр.
Позиции Минэкономразвития и ЦБ по поправкам в закон о банкротстве физлиц близки, и они будут совместно его продвигать. "Есть еще ряд других мер, которые обсуждаются. О многих их них говорить еще преждевременно. Но базовый принцип, которому мы будем стараться следовать при всех наших инициативах: банки должны нести ответственность за то, что заемщики попадают в непростые долговые жизненные ситуации", - заключил Орешкин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Центральное диспетчерское управление МОЭК
8 июля, 16:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОЭК стала чаще обращаться в суд с требованием банкротства физлиц
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
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