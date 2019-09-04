На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На базе российского военного бронеавтомобиля может быть создана гражданская версия, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
"Завершая тему "Тайфунов", хотел бы сказать, что мы также думаем над созданием гражданской версии этого бронеавтомобиля. Машина сама по себе управляется легко, по сравнению с аналогами – почти как легковой автомобиль, ездить на ней – одно удовольствие", - сказал он.
Разработчик отметил, что новую машину можно будет использовать для работ в сложных климатических, неблагоприятных условиях, в том числе в Арктике.
"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).