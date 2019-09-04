На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль

"Завершая тему "Тайфунов", хотел бы сказать, что мы также думаем над созданием гражданской версии этого бронеавтомобиля. Машина сама по себе управляется легко, по сравнению с аналогами – почти как легковой автомобиль, ездить на ней – одно удовольствие", - сказал он.