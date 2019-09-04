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РИА Новости

В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии

09:44 04.09.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniПолицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Сотрудник дипломатической миссии Румынии в Афганистане погиб и еще один был тяжело ранен во время теракта, произошедшего в Кабуле в ночь на вторник, сообщила пресс-служба румынского МИДа.
"В ночь со 2 на 3 сентября на территории лагеря, где размещается посольство Румынии в Кабуле, произошла террористическая атака, направленная против иностранных граждан. В результате атаки один из сотрудников дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, еще один был тяжело ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского МИДа.
Пострадавший будет доставлен в Европу для получения медпомощи, как только позволит его состояние здоровья. Отмечается, что глава дипломатической миссии и начальник службы охраны посольства были эвакуированы на ближайшую военную базу. С сотрудниками посольства по телефону общалась министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску.
"МИД находится рядом с семьями наших коллег. Мы передаем искренние соболезнования семье погибшего и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему. МИД решительно осуждает теракт и подчеркивает поддержку Румынии в борьбе с терроризмом во всех ее формах", - сказано в сообщении.
Представители МИДа поддерживают связь с посольством, чтобы решить вопросы о возвращении на родину тела погибшего сотрудника, а также, чтобы обеспечить безопасность остальных работников дипмиссии.
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