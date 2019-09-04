В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Сотрудник дипломатической миссии Румынии в Афганистане погиб и еще один был тяжело ранен во время теракта, произошедшего в Кабуле в ночь на вторник, сообщила пресс-служба румынского МИДа.

"В ночь со 2 на 3 сентября на территории лагеря, где размещается посольство Румынии в Кабуле, произошла террористическая атака, направленная против иностранных граждан. В результате атаки один из сотрудников дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, еще один был тяжело ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского МИДа.

Пострадавший будет доставлен в Европу для получения медпомощи, как только позволит его состояние здоровья. Отмечается, что глава дипломатической миссии и начальник службы охраны посольства были эвакуированы на ближайшую военную базу. С сотрудниками посольства по телефону общалась министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску.

"МИД находится рядом с семьями наших коллег. Мы передаем искренние соболезнования семье погибшего и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему. МИД решительно осуждает теракт и подчеркивает поддержку Румынии в борьбе с терроризмом во всех ее формах", - сказано в сообщении.