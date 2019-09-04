В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер

ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. При обрушении горной породы на руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб шахтер, сообщила пресс-служба предприятия во вторник на своей странице в социальной сети "Одноклассники".

"Сегодня около 12.00 (6.00 мск - ред.) в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8 горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя Владимир Васильевич Леонтьев, 1982 г.р. Он производил крепление подземной выработки в очистном блоке. Один из лучших работников подземной группы скончался на месте", - говорится в сообщении.