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РИА Новости

В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер

09:42 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. При обрушении горной породы на руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб шахтер, сообщила пресс-служба предприятия во вторник на своей странице в социальной сети "Одноклассники".
"Сегодня около 12.00 (6.00 мск - ред.) в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8 горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя Владимир Васильевич Леонтьев, 1982 г.р. Он производил крепление подземной выработки в очистном блоке. Один из лучших работников подземной группы скончался на месте", - говорится в сообщении.
Скорая помощь в Китае
13 января, 05:38РИА Новости
Власти Китая сообщили о 21 погибшем горняке в результате обвала на шахте
В пресс-службе уточнили, что расследование обстоятельств трагедии проводит специальная комиссия, семье будет оказана вся необходимая помощь.
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