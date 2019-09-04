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РИА Новости
Восточный экономический форум

Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе

09:37 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Качаев
Сергей Качаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сопредседатель совета при инвестиционном уполномоченном в Центральном федеральном округе Сергей Качаев на сессии ВЭФ-2019 рассказал об уникальности инвестирования в химическую промышленность в ЦФО.
В области химической промышленности в ЦФО уже насчитывается 13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3 млрд долларов США.
Портфель химической промышленности уже насчитывает 13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3 млрд долларов США.
"В рамках этого сектора два перспективных направления - нефте- и производство удобрений. Доходность по этим проектам - от 12 до 16 процентов годовых. Инвестиционная привлекательность химической промышленности именно в Центральной Росси в том, что, прежде всего, это достаточно большой объем рынка - в 72 млрд долларов США, значительный объем потребления химической продукции - в размере 66 млрд долларов" - ,"- сказал Качаев на сессии ВЭФ "Центральная Россия: новые возможности для инвесторов".
Он добавил, что это практически возможность для импортозамещения химической продукции. Также, по его словам в ЦФО высокопрофессиональная рабочая сила: 40% работников имеет высшее образование, в регионе находятся крупнейшие научно-исследовательские центры, которые могут помочь в научных разработках в химической промышленности.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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