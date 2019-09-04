Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщает Общественный штаб в своем Telegram-канале.

Выборы депутатов Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября. Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, где будет проведено электронное голосование. Это округа №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Центральное и Южное Чертаново).

"На электронные выборы в Мосгордуму записались 10 тысяч 67 человек, 9453 заявки уже прошли проверку", - говорится в сообщении.

По количеству избирателей лидирует округ №10. "В Зеленограде записалось 3573 избирателя; в округе №10 - 3626; в 30-м округе - 2254", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что прием заявок на участие в дистанционном голосовании прекратится в среду в 23:59. Окончательный реестр электронных избирателей будет сформирован 6 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.