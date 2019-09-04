В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, уже прошла заводские испытания и получила литеру "О", отметил собеседник агентства. Для армии ее стоимость снижена на 30 процентов за счет упрощения систем и замены подвески.

"Нужно добавить, что шасси 4386 — наиболее "российская" машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам", — подчеркнул Зарахович.

Конструктор добавил, что "Ремдизель" планирует создать гражданскую версию "Тайфунов": в частности, ее можно будет использовать для работ в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике.

"Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, над которыми трудились более 120 предприятий, среди которых — Уральский автомобильный завод, КамАЗ, Ярославский моторный завод, НИИ стали.