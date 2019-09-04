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РИА Новости
Новое оружие России

В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием

09:33 04.09.2019 (обновлено: 14:40 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль 4386 "Тайфун"
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, уже прошла заводские испытания и получила литеру "О", отметил собеседник агентства. Для армии ее стоимость снижена на 30 процентов за счет упрощения систем и замены подвески.

"Нужно добавить, что шасси 4386 — наиболее "российская" машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам", — подчеркнул Зарахович.

Конструктор добавил, что "Ремдизель" планирует создать гражданскую версию "Тайфунов": в частности, ее можно будет использовать для работ в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике.
"Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, над которыми трудились более 120 предприятий, среди которых — Уральский автомобильный завод, КамАЗ, Ярославский моторный завод, НИИ стали.
Впервые машина была продемонстрирована в 2011 году на полигоне, в 2014-м автомобиль участвовал в параде Победы в Москве.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Только для этого создавали? А автомобиль для сопровождения мороженого для генерала не создали? Машины, тем более армейские, должны быть универсальными.
4 сентября, 09:36
ХоХочу официально заявить, что
13000043
теперь надо создать какой нибудь автомобиль и для ее сопровождения, чтоб деньги в реальный сектор экономики не попали... бронетранспортер конечно, по мнению одного юриста и не служившего маршала, эту машину не заменит
4 сентября, 10:29
Басня Крылова
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