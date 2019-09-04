Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления "Тайфуна", и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30% за счет некоторых изменений: замены гидропневматической подвески на пружинную, упрощение электронных систем, которые в принципе не всегда нужны", - сказал он.