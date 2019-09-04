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РИА Новости

Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%

09:22 04.09.2019
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© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун"
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
"По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления "Тайфуна", и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30% за счет некоторых изменений: замены гидропневматической подвески на пружинную, упрощение электронных систем, которые в принципе не всегда нужны", - сказал он.
Бронеавтомобиль Тайфун-ВДВ
09:12РИА Новости
Госиспытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" завершатся до конца года
Зарахович отметил, что для эксплуатации автомобиля со сложной электроникой, нужен высококвалифицированный специалист, а подготовка таких кадров на все типы бронемашин сегодня вряд ли возможна.
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Тайфун (автомобиль)РоссияБезопасность
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