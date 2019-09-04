Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок планируется завершить до конца 2020 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме.

"Ка-62 находится на стадии сертификационных испытаний. Мы ожидаем до конца следующего года получить базовый сертификат на девять пассажиров", - сказал он.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.