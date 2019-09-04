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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году

09:21 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолёт Ка-62
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский многоцелевой вертолёт Ка-62. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок планируется завершить до конца 2020 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме.
"Ка-62 находится на стадии сертификационных испытаний. Мы ожидаем до конца следующего года получить базовый сертификат на девять пассажиров", - сказал он.
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.
Вертолет Ка-62 совершил первый полет
7 сентября 2018, 11:06Радио
Авиаэксперт о вертолете Ка-62: технологии шагнули через десятилетияСтали известны сроки испытания вертолета Ка-62. Почему такой вертолет сегодня очень нужен России, объяснил в эфире радио Sputnik авиационный эксперт Евгений Матвеев.
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Восточный экономический форумАндрей БогинскийВертолеты РоссииРостехВладивостокРоссияБезопасность
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