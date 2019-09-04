Минздрав предложил создать единый мониторинг выявления биологических рисков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает создать единый мониторинг раннего выявления биологических рисков, заявил замминистра ведомства Сергей Краевой.
"Наше предложение такое: создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков, с целью недопущения развития биологических угроз", - сказал Краевой на сессии "Угрозы безопасности в АТР: новые риски и возможности" в рамках ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.