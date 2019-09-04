Минздрав предложил создать единый мониторинг выявления биологических рисков

"Наше предложение такое: создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков, с целью недопущения развития биологических угроз", - сказал Краевой на сессии "Угрозы безопасности в АТР: новые риски и возможности" в рамках ВЭФ.