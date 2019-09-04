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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минздрав предложил создать единый мониторинг выявления биологических рисков

09:21 04.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает создать единый мониторинг раннего выявления биологических рисков, заявил замминистра ведомства Сергей Краевой.
"Наше предложение такое: создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков, с целью недопущения развития биологических угроз", - сказал Краевой на сессии "Угрозы безопасности в АТР: новые риски и возможности" в рамках ВЭФ.
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 15:56Восточный экономический форум
Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСергей КраевойМинистерство здравоохранения РФОбщество
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