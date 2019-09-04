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РИА Новости
Восточный экономический форум

Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море

09:19 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДорада на прилавке во время фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
Дорада на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия планирует начать выращивать рыбу дорада в Черном море, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море", - сказал он.
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По его словам, институты Росрыболовства уже готовы предоставить возможность для выращивания этой рыбы. Со стороны рыбаков также наблюдается интерес - сейчас ведомство ведет переговоры с тремя предприятиями, уточнил Савчук.
Росрыболовство также рассчитывает привлечь в проект по выращиванию дорады крупных российских предпринимателей. "Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть", - добавил Савчук.
Дорада - популярная у россиян рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.
"Ее (средиземноморскую дораду - ред.) частично заменила турецкая, а частично гости перешли на другие, более доступные для закупки сорта", - прокомментировал гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумПетр СавчукРосрыболовствоТурцияВладивостокРоссияЭкономика
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