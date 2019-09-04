Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море

Дорада на прилавке во время фестиваля "Рыбная неделя" в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия планирует начать выращивать рыбу дорада в Черном море, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море", - сказал он.

По его словам, институты Росрыболовства уже готовы предоставить возможность для выращивания этой рыбы. Со стороны рыбаков также наблюдается интерес - сейчас ведомство ведет переговоры с тремя предприятиями, уточнил Савчук.

Росрыболовство также рассчитывает привлечь в проект по выращиванию дорады крупных российских предпринимателей. "Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть", - добавил Савчук.

Дорада - популярная у россиян рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.

"Ее (средиземноморскую дораду - ред.) частично заменила турецкая, а частично гости перешли на другие, более доступные для закупки сорта", - прокомментировал гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.