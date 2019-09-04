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РИА Новости

Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль "Линза"

09:17 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовШеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Впервые "Линза" была продемонстрирована на форуме "Армия-2018".
"На этом же шасси (4х4 К53949 "Тайфун" - ред) мы сделали санитарный бронеавтомобиль "Линза", который отличается двухместной кабиной (у основной модификации кабина на 10 мест). На ней установлен модуль для перевозки раненых. По этой машине мы получили литеру "О1" и в этом году делаем первую партию, которая пойдёт в войска", - сказал он.
Зарахович отметил, что "Линза" уже прошла весь цикл испытаний, предусмотренный контрактом на опытно-конструкторскую работу. Этот бронеавтомобиль делался по тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой военного ведомства.
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"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.
Бронеавтомобиль оснащен 5 видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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