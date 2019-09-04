Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль "Линза"

"На этом же шасси (4х4 К53949 "Тайфун" - ред) мы сделали санитарный бронеавтомобиль "Линза", который отличается двухместной кабиной (у основной модификации кабина на 10 мест). На ней установлен модуль для перевозки раненых. По этой машине мы получили литеру "О1" и в этом году делаем первую партию, которая пойдёт в войска", - сказал он.