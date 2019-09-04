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РИА Новости

Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160

09:16 04.09.2019 (обновлено: 13:30 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Иван Ярыгин" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Иван Ярыгин на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Иван Ярыгин" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160, ОАК спроектирует самолет с нуля, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду.
В 2017-2019 годах на исследования сверхзвукового самолета направлено 1,4 миллиарда рублей, в 2022-2026 годах может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета, сказал Мантуров. Министр также уточнил, что этим будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
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"Предполагается создание компактного сверхзвукового джета, скорее всего, на 16-19 мест, его скорость должна быть примерно 2000-3000 км/ч", - рассказал Мантуров. По его словам, создание гражданского джета на платформе сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 невозможно, так как самолет слишком велик для такого проекта.
"Если вы переделаете Ту-160 в гражданский лайнер, то получите, условно, советский Ту-144 (первый сверхзвуковой гражданский лайнер в мире, снятый с производства из-за неэффективности - ред.). И наконец, Ту-160 - это огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна", - также отметил Мантуров.
Ту-160 не подходит для гражданского лайнера в принципе, заявил близкий к ОАК источник. По его словам, Ту-160 рассчитан на непродолжительный полет в сверхзвуковом режиме, для входа в зону поражения и покидания ее, и не рассчитан на длительный полет быстрее скорости звука.
"Инженерными центрами и предприятиями ОАК совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом и другими отраслевыми институтами создается концепция гражданского сверхзвукового лайнера нового поколения - в частности, для деловой авиации", - сказал представитель ОАК. Возможность использования платформы Ту-160 он не комментирует.
Полет Ту-160 над Арктикой. Стоп-кадр
26 января, 21:22РИА Новости
Опубликованы кадры полета Ту-160 над Арктикой
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Денис МантуровТу-160Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияЭкономика
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