Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160, ОАК спроектирует самолет с нуля, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160, ОАК спроектирует самолет с нуля, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости" , опубликованном в среду.

В 2017-2019 годах на исследования сверхзвукового самолета направлено 1,4 миллиарда рублей, в 2022-2026 годах может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета, сказал Мантуров. Министр также уточнил, что этим будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

"Предполагается создание компактного сверхзвукового джета, скорее всего, на 16-19 мест, его скорость должна быть примерно 2000-3000 км/ч", - рассказал Мантуров. По его словам, создание гражданского джета на платформе сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 невозможно, так как самолет слишком велик для такого проекта.

"Если вы переделаете Ту-160 в гражданский лайнер, то получите, условно, советский Ту-144 (первый сверхзвуковой гражданский лайнер в мире, снятый с производства из-за неэффективности - ред.). И наконец, Ту-160 - это огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна", - также отметил Мантуров.

Ту-160 не подходит для гражданского лайнера в принципе, заявил близкий к ОАК источник. По его словам, Ту-160 рассчитан на непродолжительный полет в сверхзвуковом режиме, для входа в зону поражения и покидания ее, и не рассчитан на длительный полет быстрее скорости звука.

Некоторые СМИ предрекают Мантурову скорую отставку с поста министра и кресло главы Ростеха. А он во Владивостоке, участвует в переговорах Путина и Моди, бодр и весел pic.twitter.com/tsnfniQPDL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 сентября 2019 г.