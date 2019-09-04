Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T09:12Z
https://ria.ru/20190904/1558272654.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155590/84/1555908440_0:332:2730:1869_1036x0_80_0_0_4cc14f203ef0094d8bdd250b47b9c79e.jpg
РИА Новости

Госиспытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" завершатся до конца года

09:12 04.09.2019
736
© РИА Новости / Андрей КоцБронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль Тайфун-ВДВ
© РИА Новости / Андрей Коц
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Госиспытания российского десантируемого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" завершатся до конца 2019 года, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
"Следующая машина этого семейства – К4386 "Тайфун-ВДВ". Надеюсь, до конца года её госиспытания завершатся, и она получит литеру "О1", - сказал он, рассказывая о развитии бронеавтомобилей типа "Тайфун".
Зарахович подчеркнул, что помимо способности десантироваться данная машина отличается от другого броневика семейства – 53949 "Тайфун-К" большей грузоподъёмностью при меньших габаритах и весе.
На её базе уже разработано много различных модификаций – самая первая из них это самоходный 82-мм миномёт "Набросок", а также машина управления огнём для артиллерии ВДВ "Завет".
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения Атлет
3 августа, 03:11Новое оружие России
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"
1400001
Обсудить 1
Воздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%
РИА
Новости
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО
Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль "Линза"
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Лента
новостей
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
Лента новостейМолния