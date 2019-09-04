Госиспытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" завершатся до конца года

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Госиспытания российского десантируемого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" завершатся до конца 2019 года, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
"Следующая машина этого семейства – К4386 "Тайфун-ВДВ". Надеюсь, до конца года её госиспытания завершатся, и она получит литеру "О1", - сказал он, рассказывая о развитии бронеавтомобилей типа "Тайфун".
Зарахович подчеркнул, что помимо способности десантироваться данная машина отличается от другого броневика семейства – 53949 "Тайфун-К" большей грузоподъёмностью при меньших габаритах и весе.
На её базе уже разработано много различных модификаций – самая первая из них это самоходный 82-мм миномёт "Набросок", а также машина управления огнём для артиллерии ВДВ "Завет".