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РИА Новости
Восточный экономический форум

Орешкин назвал условия для начала дискуссии о четырехдневной рабочей неделе

09:10 04.09.2019 (обновлено: 14:16 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Дальневосточного экономического форума назвал РИА Новости условия, при которых можно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
"Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе", — сказал Орешкин, который курирует в правительстве нацпроект по повышению производительности труда.
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По его словам, реализация масштабных проектов по внедрению искусственного интеллекта откроет возможности для повышения производительности труда и доходов населения.
Министр пояснил, что это во многом связано с изменением структуры рынка труда и уже существующих профессий.
"Людям надо будет тратить больше времени на переобучение и на получение новых навыков. Поэтому в структуре времени, которое тратится на работу и переобучение, доля времени на обучение будет возрастать. Поэтому сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни", — заключил министр.

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
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"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.

Больше половины "за"

Согласно опросу Фонда общественного мнения, 53 процента россиян одобряют идею перехода на четырехдневку.
Респонденты отмечают, что это позволит больше отдыхать, больше времени тратить на семью, детей и личную жизнь.
Отрицательно к этой идее относятся 34 процента опрошенных, при этом 43 процента предпочли бы вариант сокращения рабочего дня на один час.
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51365431148
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Восточный экономический форумВосточный экономический форумМаксим ОрешкинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
хотите производительность труда повысить?!тогда бесплатный совет--уберите все "лишние" посреднические звенья (слишком много управленцев)......а по поводу производительности,нагрузка на человека и так сейчас максимальная
4 сентября, 09:30
Михаил ......
15310103
производительность труда за счет кувалды и какой то матери .он на марсе живет .то в москве а то на самолете и сверху не видно что в низу обобранная нищая Россия .до того задолбали и все ищут где бы сэкономить урвать ещё у народа .производительность в москве а везде нищета особенно в деревнях .чиновницу удивило в чем люди пришли к гаранту так это было лучшее что они смогли одеть .ограбила и удивилась .вроде если нет хлеба пусть едят пирожные
4 сентября, 10:02
анна осадчая
14212418
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