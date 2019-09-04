Орешкин назвал условия для начала дискуссии о четырехдневной рабочей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Дальневосточного экономического форума назвал РИА Новости условия, при которых можно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

"Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе", — сказал Орешкин, который курирует в правительстве нацпроект по повышению производительности труда.

По его словам, реализация масштабных проектов по внедрению искусственного интеллекта откроет возможности для повышения производительности труда и доходов населения.

Министр пояснил, что это во многом связано с изменением структуры рынка труда и уже существующих профессий.

"Людям надо будет тратить больше времени на переобучение и на получение новых навыков. Поэтому в структуре времени, которое тратится на работу и переобучение, доля времени на обучение будет возрастать. Поэтому сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни", — заключил министр.

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.

Больше половины "за"

Согласно опросу Фонда общественного мнения, 53 процента россиян одобряют идею перехода на четырехдневку.

Респонденты отмечают, что это позволит больше отдыхать, больше времени тратить на семью, детей и личную жизнь.