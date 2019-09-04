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РИА Новости

В России планируют выпускать поезда на водородном топливе

08:56 04.09.2019 (обновлено: 09:26 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) вместе с "Росатомом" планируют выпускать в России поезда на водородном топливе, а РЖД рассматривают остров Сахалин как пилотный полигон для их запуска, следует из сообщения железнодорожной компании.
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах подписано в ходе V Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Подписи поставили гендиректор Олег Белозёров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"АО "Трансмашхолдинг" в сотрудничестве с "Росатомом" планирует организовать производство поездов на водородных топливных элементах. ОАО "РЖД" рассматривает данный проект как важное перспективное направление повышения экологической безопасности и эффективности железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении РЖД к подписанию.
Отмечается, что переход к применению на железных дорогах поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации, включающих производство водорода и топливных элементов, транспортировку, хранение и заправку водородом, требует предварительного технико-экономического обоснования, расчета стоимости жизненного цикла, проведения комплексных испытаний, подтверждения соответствия требованиям безопасности и подконтрольной эксплуатации.
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"Пилотным полигоном для отработки организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации, а также создания центра компетенций в данной области и сотрудничества с потенциальными зарубежными партнерами может стать инфраструктура острова Сахалин", - добавляется в сообщении.
"АО "Трансмашхолдинг" планирует организовать производство поездов на водородных топливных элементах. Госкорпорации "Росатом" в проекте отведена роль потенциального поставщика водорода, обусловленная компетенциями в области производства водорода с использованием мощностей российских АЭС. Кроме того, имеющийся технологический задел у научно-производственных организаций атомной отрасли позволяет рассматривать госкорпорацию "Росатом" как возможного поставщика топливных элементов и другого ключевого оборудования проекта", - отмечается в сообщении "Росатома".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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СахалинРЖДРоссияЭкономика
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