МИА "Россия сегодня" и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве

Руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков и генеральный представитель Huawei в России Лео Ли на церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и компания Huawei Consumer Business Group в России, Центральной Азии и странах Кавказа заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Стороны договорились о совместной реализации инициатив в сфере развития технологий производства и распространения медиаконтента, в том числе посредством использования специализированных мобильных платформ.

На церемонии подписания соглашения МИА "Россия сегодня" представлял глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, Huawei - президент подразделения Consumer BusinessGroup в России и регионе Лео Ли.

Как сказал Пушков, медиагруппа уже несколько лет последовательно развивает и укрепляет плодотворное сотрудничество на китайском направлении. "Подписание соглашения с Huawei, одним из лидеров мирового коммуникационного рынка, станет значимым шагом в развитии и укреплении общего информационного пространства России и Китая", - подчеркнул он.

"Huawei стремится создать единую экосистему для удобства пользователей во всем мире. Мы рады предложить российским пользователям наши последние технологические решения, а подписание соглашения с МИА "Россия сегодня" - ещё один шаг на пути к успеху", – сказал, в свою очередь, Лео Ли.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. Huawei Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.