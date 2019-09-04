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РИА Новости
Восточный экономический форум

МИА "Россия сегодня" и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве

08:55 04.09.2019 (обновлено: 11:58 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРуководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков и генеральный представитель Huawei в России Лео Ли на церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков и генеральный представитель Huawei в России Лео Ли на церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и компания Huawei Consumer Business Group в России, Центральной Азии и странах Кавказа заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Стороны договорились о совместной реализации инициатив в сфере развития технологий производства и распространения медиаконтента, в том числе посредством использования специализированных мобильных платформ.
На церемонии подписания соглашения МИА "Россия сегодня" представлял глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, Huawei - президент подразделения Consumer BusinessGroup в России и регионе Лео Ли.
Как сказал Пушков, медиагруппа уже несколько лет последовательно развивает и укрепляет плодотворное сотрудничество на китайском направлении. "Подписание соглашения с Huawei, одним из лидеров мирового коммуникационного рынка, станет значимым шагом в развитии и укреплении общего информационного пространства России и Китая", - подчеркнул он.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА Россия сегодня об информационном сотрудничестве
6 июня, 10:09Петербургский международный экономический форум
МИА "Россия сегодня" и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
"Huawei стремится создать единую экосистему для удобства пользователей во всем мире. Мы рады предложить российским пользователям наши последние технологические решения, а подписание соглашения с МИА "Россия сегодня" - ещё один шаг на пути к успеху", – сказал, в свою очередь, Лео Ли.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. Huawei Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.
Стенд России сегодня
01:00РИА Новости
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
"Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума. На форуме впервые представлена отдельная презентационная зона РИА.Lab с VR-проектами РИА Новости. С 4 по 6 сентября все участники форума могут ознакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности в корпусе С, уровень 6, стенд №6. Техническим партнером VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
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Восточный экономический форумМИА "Россия сегодня"Huawei TechnologiesЭкономика
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