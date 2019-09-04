"Вертолеты России" рассчитывают на интерес Турции к покупке вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает на увеличение интереса в Турции к отечественной вертолетной технике, прежде всего к Ми-38, после того, как президент этой страны Тайип Эрдоган посидел в вертолете на авиакосмическом салоне МАКС-2019, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Ми-38. Конечно, перспектива есть. Мы продемонстрировали машину с салоном повышенной комфортности. Машина, конечно, президентского уровня. Она надежная, вместительная, на три тонны взлетный вес больше, чем у восьмёрки (Ми-8), длина - плюс 1,68 метра. Конечно, это говорит о том, что Эрдогану понравилось, потому что президенты провели в машине 5-7 минут, более подробно обсуждая технические характеристики, массо-габаритные характеристики, дальность, скорость. Господин Эрдоган очень интересовался", - сказал Богинский в кулуарах ВЭФ.

В то же время он ответил, что нельзя сказать, что турецкий лидер высказал заинтересованность в покупке вертолетов. "Это немного поспешно", - сказал он.

Помимо этого, президенты двух стран смотрели салон вертолета Ка-62, пообщались с пилотом. "В моем понимании машина произвела положительное впечатление", - сказал глава холдинга.