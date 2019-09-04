Минтранс к 2024 году обеспечит скоростные дороги от Севастополя до Выборга

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минтранс РФ к 2024 году обеспечит проезд от Севастополя до Выборга по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в колонке на сайте РИА Новости.

"В рамках комплексного плана идет работа по развитию связей между центрами экономического роста. Запланировано 12 обходов крупных городов, реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального значения. К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма. Всего в транспортную часть комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России", - отметил министр.

Он также уточнил, что Минтранс работает над укреплением межрегиональных транспортных связей, модернизирует тот инфраструктурный каркас, который можно и нужно использовать для развития рынка транзитных услуг.