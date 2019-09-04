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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минтранс к 2024 году обеспечит скоростные дороги от Севастополя до Выборга

08:48 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинистр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минтранс РФ к 2024 году обеспечит проезд от Севастополя до Выборга по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в колонке на сайте РИА Новости.
"В рамках комплексного плана идет работа по развитию связей между центрами экономического роста. Запланировано 12 обходов крупных городов, реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального значения. К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма. Всего в транспортную часть комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России", - отметил министр.
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
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Он также уточнил, что Минтранс работает над укреплением межрегиональных транспортных связей, модернизирует тот инфраструктурный каркас, который можно и нужно использовать для развития рынка транзитных услуг.
"Идея развития российских участков евразийских трасс заложена в ряде транспортных проектов комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры — "тринадцатого нацпроекта". В комплексный план включено строительство и реконструкция участков трассы "Европа – Западный Китай", а также развитие дорожной сети на подходах к российским морским портам", - также пояснил министр.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
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Восточный экономический форумЕвгений ДитрихРоссияЭкономика
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