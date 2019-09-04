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РИА Новости

Китай подозревает FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг

08:43 04.09.2019 (обновлено: 10:20 04.09.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти Китая начали расследование в отношении логистической компании FedEx, которую подозревают в отправке в Гонконг холодного оружия, передает агентство Синьхуа.
"Компания с ограниченной ответственностью FedEx (Китай) подозревается в незаконной отправке в Гонконг регистрируемого холодного оружия, соответствующие структуры уже временно задержали имеющие отношение к делу предметы, соответствующее расследование проводится", - говорится в сообщении агентства.
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Также сообщается, что указанная посылка с партией ножей была зарегистрирована для пересылки в Гонконг в одном из отделений FedEx на территории материкового Китая. Тип ножей, находившихся в посылке, относится к виду смертоносного оружия и в соответствии с законодательством Китая его производство, покупка и продажа требует особого разрешения. На посылку наложен арест, начато расследование.
Китайское представительство FedEx в ответ на обвинения опубликовало заявление, в котором сообщалось, что указанную посылку отправил постоянный клиент международной службы экспресс-доставки.
"Пакет получен от одного из наших постоянных клиентов. FedEx передаст его в соответствующие государственные органы, руководствуясь предусмотренными для таких случаев процедурами. Эта посылка не была отправлена и никогда не покидала город отправления на территории материкового Китая", - пояснили в FedEx.
В начале июня власти Китая начали расследование в отношении американской FedEx после того, как компания Huawei сообщила, что две посылки с важными документами, отправленные из Японии в Китай, были перенаправлены в США. При этом Huawei никаких уведомлений не получала. Позже компания FedEx принесла свои извинения и сообщила, что перенаправления посылок произошло из-за ошибки. Однако это не помогло ей избежать расследования.
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