Китай подозревает FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти Китая начали расследование в отношении логистической компании FedEx, которую подозревают в отправке в Гонконг холодного оружия, передает агентство Власти Китая начали расследование в отношении логистической компании FedEx, которую подозревают в отправке в Гонконг холодного оружия, передает агентство Синьхуа

"Компания с ограниченной ответственностью FedEx (Китай) подозревается в незаконной отправке в Гонконг регистрируемого холодного оружия, соответствующие структуры уже временно задержали имеющие отношение к делу предметы, соответствующее расследование проводится", - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что указанная посылка с партией ножей была зарегистрирована для пересылки в Гонконг в одном из отделений FedEx на территории материкового Китая. Тип ножей, находившихся в посылке, относится к виду смертоносного оружия и в соответствии с законодательством Китая его производство, покупка и продажа требует особого разрешения. На посылку наложен арест, начато расследование.

Китайское представительство FedEx в ответ на обвинения опубликовало заявление, в котором сообщалось, что указанную посылку отправил постоянный клиент международной службы экспресс-доставки.

"Пакет получен от одного из наших постоянных клиентов. FedEx передаст его в соответствующие государственные органы, руководствуясь предусмотренными для таких случаев процедурами. Эта посылка не была отправлена и никогда не покидала город отправления на территории материкового Китая", - пояснили в FedEx.