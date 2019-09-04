В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Период действия предупреждений в Москве о дожде — с 21 часа 4 сентября до 21 часа 5 сентября. Предупреждения о дожде в Подмосковье действуют с 15 часов 4 сентября до 18 часов 5 сентября.