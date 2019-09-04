Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:28Z
https://ria.ru/20190904/1558271261.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155686/40/1556864061_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_ee5bbe10fec8d6b53f73e818e94ed69d.jpg
РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя

08:22 04.09.2019 (обновлено: 13:28 04.09.2019)
22567
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45РИА Новости
Уровни опасности погоды
Период действия предупреждений в Москве о дожде — с 21 часа 4 сентября до 21 часа 5 сентября. Предупреждения о дожде в Подмосковье действуют с 15 часов 4 сентября до 18 часов 5 сентября.
2711131399
Обсудить 2
ГидрометцентрМоскваОбщество
Популярные комментарии
Может смоет Диму и правительство
4 сентября, 08:28
ЛКЛысый Кучерявый
640006
Рекомендуем
Драка носорога и слона попала на видео
Жестокая драка слона и носорога в ЮАР попала на видео
РИА
Новости
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Трубы
Минприроды назвало главную причину загрязнения воздуха в российских городах
Население китайского города Далянь (Дальний) встречает советских танкистов. Маньчжурская операция. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.
Крах стратегии "спелой хурмы": роль СССР в победе на Дальнем Востоке
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Депутат Рады попалась на интимной переписке во время заседания
Смартфон
Каждый пятый смартфон на ВЭФ заражен вирусами, заявили в "Ростелекоме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
Лента новостейМолния