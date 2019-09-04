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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:15 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА,4 сен - РИА Новости. Температура в Москве в среду превысит климатическую норму на 5 градусов и составит 22-24 градуса, но к вечеру в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Температурный режим прогнозируется на 4-5 градусов выше многолетних климатических значений, но к вечеру погода начнет меняться и в западных районах могут брызнуть небольшие дожди, но обойдемся без грозы. Облаков станет больше, чем накануне. Максимальная температура - 22-24 градуса", - сказал Волосюк.
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