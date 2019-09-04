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РИА Новости

Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника

08:14 04.09.2019
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© Fotolia / NitrЗавтрак с яичницей
Завтрак с яичницей
© Fotolia / Nitr
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Базовыми продуктами для завтрака школьника являются злаковые, яйца и молочные продукты, а позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, говорится в материалах Роскачества.
"Злаковые, яйца и молочные продукты – это базовые продукты для школьных завтраков, потому что они содержат необходимые для роста и развития ребенка медленные углеводы и белок, который максимально легко и быстро усваивается детским пищеварительным трактом", - говорится в сообщении организации.
Основной недостаток сухих завтраков - это шоколадные шарики, хрустящие звездочки, хлопья, - высокое содержание сахара. "Регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника", - предупреждают эксперты.
Поэтому позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, сама порция должна быть небольшой. При покупке такой еды лучше выбирать продукты, которые содержат значительно меньше сахара и больше клетчатки, например, быстрорастворимые каши.
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Но и такие каши уступают традиционным: чем больше измельчается зерно, тем меньше в нем пользы, а ребенок будет испытывать голод уже через 1,5–2 часа. Каша из цельного зерна дает чувство насыщения на 3–5 часов и является наиболее полезным и сбалансированным завтраком, при этом для детей лучше каша на молоке с кусочком сливочного масла, отмечают эксперты.
Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками. "Творожный – это, например, запеканка, сырники, ленивые вареники. Яичный завтрак – яйца с хлебом из цельного зерна, омлет – можно предлагать ребенку 2–3 раза в неделю", - говорится в сообщении.
Еще один популярный у детей, но неполезный продукт – глазированные сырки, так как являются источником большого количества жиров, сахара и ароматизаторов. Отдавать предпочтение лучше сыркам с недлинным составом и небольшим сроком годности, а также с молочным жиром, так как его организм ребенка усваивает лучше, отмечают в Роскачестве.
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