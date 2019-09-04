Титов передал в администрацию президента предложения по статье 210 УК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости на ВЭФ, что передал в администрацию президента предложение вывести экономические преступления из-под статьи 210 УК РФ о преступном сообществе.

"Я передал соответствующие предложения в администрацию президента", - заявил он в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

"Есть комиссия Вайно (глава администрации Кремля - ред.) по совершенствованию законодательства в этой сфере. По крайней мере, будем предлагать рассмотреть 210 статью там", - уточнил он.

"Пока не могу точно сказать даты, пока не назначены. Обычно она собирается достаточно быстро. Надеюсь, что до конца года должны встретиться", - отметил собеседник агентства.

Титов предлагает дополнить статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (мошенничество) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) за исключением статьи 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг).

Ранее бизнес-омбудсмен обращался с аналогичной просьбой к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

Он отмечал, что "как правило, статья 210 УК РФ дополнительно вменяется следствием в случаях, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более, либо преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей, установленные частью 1.1 ст. 108 УПК РФ". Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности, говорил Титов.