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РИА Новости

Более 38 миллионов россиян смогут снимать наличные через кассы магазинов

08:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Более 38 миллионов россиян, держателей карт "Мир", смогут воспользоваться услугой по выдачи наличных на кассах торгово-сервисных предприятий, следует из презентации Национальной системы платежных карт (НСПК), представленной ее главой Владимиром Комлевым в рамках Восточного экономического форума.
"Тираж для всех операций (независимо от выпустившего карту банка) 28 апреля 2020 год", - сказано в презентации.
При этом пилотный проект для операций, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнется 29 октября 2019 года.
При этом более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий, на кассах которых можно будет снимать наличные, подключат к концу года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%. "Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в ТСП", - также сказано в презентации.
Целью проекта обозначено повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных, малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется там же.
Карты национальной платежной системы Мир
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Сбербанк реализует собственный проект по снятию наличных на кассах магазинов. В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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