Более 38 миллионов россиян смогут снимать наличные через кассы магазинов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Более 38 миллионов россиян, держателей карт "Мир", смогут воспользоваться услугой по выдачи наличных на кассах торгово-сервисных предприятий, следует из презентации Национальной системы платежных карт (НСПК), представленной ее главой Владимиром Комлевым в рамках Восточного экономического форума.

"Тираж для всех операций (независимо от выпустившего карту банка) 28 апреля 2020 год", - сказано в презентации.

При этом пилотный проект для операций, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнется 29 октября 2019 года.

При этом более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий, на кассах которых можно будет снимать наличные, подключат к концу года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%. "Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в ТСП", - также сказано в презентации.

Целью проекта обозначено повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных, малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется там же.

Сбербанк реализует собственный проект по снятию наличных на кассах магазинов. В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.