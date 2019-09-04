Под Томском 12 человек за неделю попали в больницу из-за падения с кедров

НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Двенадцать человек за последнюю неделю попали в больницы в Томской области после падения с деревьев во время сбора кедрового ореха, сообщает в среду Telegram-канал облминздрава.

Август и начало осени - традиционное в регионе время сбора урожая кедровых орехов.

"За последнюю неделю в томские больницы были доставлены 12 человек, травмированных при падении с кедров. Из них 11 взрослых и один ребенок. Всего же с начала августа в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены 27 человек, пострадавших от падения с кедра, еще трое детей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи №2", - говорится в сообщении.

В облздраве отмечают, что большинство пострадавших были госпитализированы с различными переломами и ушибами внутренних органов. Пациенты доставлены из Томского, Кожевниковского, Верхнекетского, Шегарского, Асиновского и Тегульдетского районов Томской области.