В Воронеже самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

По информации собеседника агентства, экипаж принял решение об аварийной посадке из-за проблем со стойкой шасси.

Как рассказали в аэропорту, на борту было 38 пассажиров, никто из них не пострадал. Некоторые сдали билеты остальные ждут резервный борт.