В Воронеже самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслан", выполнявший рейс Воронеж — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета, сообщил РИА Новости представитель служб региона.
По информации собеседника агентства, экипаж принял решение об аварийной посадке из-за проблем со стойкой шасси.
Как рассказали в аэропорту, на борту было 38 пассажиров, никто из них не пострадал. Некоторые сдали билеты остальные ждут резервный борт.
Обстоятельства инцидента выясняются, транспортная прокуратура начала проверку.