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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"

08:03 04.09.2019 (обновлено: 10:07 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморье), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Вчера, 11:39РИА Новости
В Индии ожидают обмена 15 соглашениями на встрече Путина и Моди на ВЭФ
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Наклейка с надписью Make in India на вертолете Ка-226Т, представленном компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
06:43РИА Новости
"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияПолитика
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