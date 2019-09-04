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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Вертолеты России" ждут решения Китая о создании нового тяжелого вертолета

08:00 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВнутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Окончательное решение по совместному созданию Россией и Китаем тяжёлого вертолета может быть принято до конца года, рассчитывает генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"По тяжёлому вертолёту все переговоры завершены. Осталось несколько коммерческих нюансов и мы надеемся, что до конца текущего года все решения со стороны наших китайских коллег будут приняты", - сказал он журналистам на ВЭФ-2019.
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
Вчера, 11:10РИА Новости
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка.
Весной в Минпромторге сообщали, что Россия и Китай парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета, а курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов говорил, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
00:00Восточный экономический форум
Азия на острове Русском. Какие сюрпризы готовит ВЭФ
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Восточный экономический форумАндрей БогинскийМаксим АкимовВертолеты РоссииДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФКитайВладивостокРоссияЭкономика
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