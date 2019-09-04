"Вертолеты России" ждут решения Китая о создании нового тяжелого вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Окончательное решение по совместному созданию Россией и Китаем тяжёлого вертолета может быть принято до конца года, рассчитывает генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"По тяжёлому вертолёту все переговоры завершены. Осталось несколько коммерческих нюансов и мы надеемся, что до конца текущего года все решения со стороны наших китайских коллег будут приняты", - сказал он журналистам на ВЭФ-2019.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка.

Весной в Минпромторге сообщали, что Россия и Китай парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета, а курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов говорил, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта.